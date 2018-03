Renate, quattro club di Serie B sul portiere Di Gregorio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'ottima stagione tra i pali del Renate, risultando finora tra i migliori portieri della Serie C, Michele Di Gregorio potrebbe compiere il salto in Serie B. Il portiere classe '97 di proprietà dell'Inter e in prestito alle pantere, secondo quando raccolto da TuttoC.com, sarebbe seguito da quattro club di Serie B: Perugia, Spezia, Novara e Bari.