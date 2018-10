Renate, Simonetti: "Ripartiamo dal buon punto di Terni"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Alex Zambroni

Non tutti i gol sono uguali. Conta il come, indubbiamente. Ma conta pure il dove. In quale stadio. E allora, ci sono stadi che profumano di storia, di nomi, di rovesciate, di 90°minuto sul finire del weekend. Che fascino il "Liberati"! Così ovale, così ormai fuori dal tempo, così segnato da un calcio che vuole solo teatri d'opera e non più stadi da torcida votata ad una fede incrollabile. Non è un gol uguale a tutti gli altri quello segnato domenica scorsa al 52' da Lorenzo Simonetti, uno dei protagonisti di un significativo, in chiave nerazzurra, Ternana-Renate. Si parte da qui, da una classifica ancora meritevole di una accelerata ma da una pantera che gioca bene e non molla l'osso. Fuori casa, soprattutto. Con le "grandi", soprattutto. Ma domani (fischio d'inizio ore 14.30) si gioca di fronte al pubblico amico. Si gioca contro una neopromossa che grandi varchi, presumibilmente, non offrirà. Quel tipo di partite ostiche. Per questo Renate, capace di sorprendere ma ancora discontinuo, ancora di più.

"Sarà una partita complicata -spiega il centrocampista ai microfoni dell'ufficio stampa nerazzurro- ma, del resto, confronti facili non ci sono. Noi l'abbiamo preparata bene in settimana per provare a prenderci la prima vittoria davanti al nostro pubblico. Veniamo da una buona prestazione a Terni, credo che poche squadre possano uscire dal "Liberati" con qualche punto in tasca, anche perché parliamo di una squadra, quella rossoverde, che è stata costruita per un campionato di serie B. Ripartiamo da questo importante pareggio per far bene domani. Conosciamo poco della Vis Pesaro, essendo una neopromossa, ma siamo stati molto concentrati nel corso di questa settimana per fare meglio dell'ultima prova casalinga registrata contro la Fermana. La squadra sta bene, io sto bene e sono a completa disposizione dello staff tecnico".