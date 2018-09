Renate, Teso assicura: "Contro il Vicenza puntiamo alla vittoria"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Dario Teso, giocatore del Renate, ha anticipato così i temi del match di domani in casa contro il Vicenza: “Non dovremo mai mollare la linea dell'umiltà e del sacrificio. La formula che finora ci ha portato a ottenere risultati. Affronteremo una squadra più esperta di noi e con qualche valore tecnico in più. Non dobbiamo disunirci mai, la forza del gruppo è la nostra ricetta per uscirne vincitori. Perché, ovviamente, puntiamo alla vittoria. È un vantaggio affrontare una squadra più blasonata a inizio campionato perché i valori si assestano nel tempo. Noi dobbiamo metterci grinta e umiltà: pochi giri di parole e tanta corsa. Siamo una squadra che ha molta più rabbia agonistica rispetto agli anni passati: lotteremo su ogni pallone e questo sicuramente ci porterà a dei risultati positivi".