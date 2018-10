Rende, Galli: "Ritrovo mister Modesto, farò tutto per ripagare la fiducia"

© foto di Giuseppe Scialla

Iacopo Galli, nuovo terzino del Rende, ha parlato dell'esperienza appena iniziata attraverso il sito del suo club. "Sono molto felice di essere approdato a Rende non solo perché ritrovo mister Modesto, che è stato mio compagno di squadra a Crotone, ma perché è la società che ha puntato con forza su di me. Sono convinto che questa sarà una stagione importante per tutti e farò l’impossibile per ripagare la fiducia che mi è stata accordata dando il massimo, mettendomi sempre a disposizione della squadra", le sue parole.