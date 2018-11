Rende, Martino: "Non chiamateci sorpresa. Classifica? Non la guardiamo"

© foto di Uff. Stampa Rende Calcio

Il direttore sportivo del Rende Giovambattista Martino intervistato da TuttoC.com ha parlato del momento magico dei biancorossi primi nel Girone C di Serie C in vista del derby contro la Vibonese: “Fortunatamente grazie al lavoro del presidente faremo questo derby in casa, speriamo di poter continuare a regalare a noi stessi e ai nostri tifosi delle gioie. Noi sorpresa? Non penso che si possa parlare ancora di sorpresa. Chi conosce il mondo Rende sa che in ogni area del club ci sono grandi professionisti, dai grandi valori umani, che interpretano il loro lavoro con l'obiettivo costante della ricerca del miglioramento individuale a servizio del collettivo. In questo gruppo è fantastico vedere i giocatori che rimangono a fine seduta di allenamento per lavorare sui dettagli e lo staff tecnico che va al campo alle 8.30 per uscire alle 18.30. Questo successo è merito anche del presidente Coscarella che non ci fa mancare nulla e ci permette di lavorare con passione e del dg Ciardullo che è sempre presente. Stiamo proseguendo un lavoro che viene dalla Serie D, abbiamo una ossatura di giocatori che provengono da quella categoria, l'anno scorso abbiamo aggiunto degli elementi e quest'anno degli altri. Penso che sia un mix perfetto di giocatori giovani e giocatori presenti da più anni. - continua Martino – Vertigini? No, perché non guardiamo la classifica. Guardiamo partita dopo partita. I ragazzi sono concentrati, hanno la fortuna di avere un allenatore come Modesto che pretende che vincano anche le partitelle in allenamento. Questo significa che abbiamo un tecnico con una grande mentalità e una società che non mette alcun tipo di pressione".