Rende, Modesto: "Non dobbiamo pensare alla classifica"

© foto di Federico De Luca

Francesco Modesto, tecnico del Rende, è intervenuto al termine del match vinto contro la Vibonese. Ecco le sue parole riportate da Ottoetrenta: "Noi non dobbiamo pensare alla classifica ma continuare il nostro percorso e volare basso come stiamo facendo, lavorando e pensando solo partita per partita. La consapevolezza nei nostri mezzi sta dando dei frutti. I ragazzi sia in casa che fuori giocano la partita, sanno come interpretarla ed esprimono il loro calcio. Il campionato è ancora lungo e ci sono squadre che devono ancora recuperare delle partite. Il nostro unico obiettivo dev’essere lavorare e continuare a far crescere e migliorare i giovani per poi dargli la possibilità di mettersi in mostra".