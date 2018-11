Rieti, Cheú non rischia ma Di Costanzo è una pista concreta

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Rieti in campo questo pomeriggio contro la Juve Stabia per la 13esima giornata di campionato del girone C di serie C. Una gara delicata per gli amarantocelesti, reduci da due sconfitte consecutive con ben otto gol al passivo. Al Manlio Scopigno sbarca la capolista Juve Stabia, e ci sarà da sudare per uscire imbattuti contro un avversario che arriva da un periodo di grazia, con due vittorie ed un pari, senza incassare reti. Anche dopo lo stop di Catanzaro, il patron greco del club laziale, Manthos Poulinakis, ha confermato il tecnico portoghese Ricardo Cheú, il quale dunque non rischia nell'immediato e dovrebbe andare avanti anche in caso di nuova sconfitta. Ma non è un mistero che, negli ultimi tempi, sia stato stabilito un contatto parallelo con Nello Di Costanzo, lo scorso anno sulla panchina del Pomigliano. Per l'esperto tecnico 57enne si tratterebbe di un ritorno tra i professionisti a distanza di due anni dalla parentesi Ischia. Di Costanzo vanta anche esperienze in B con Messina, Ascoli e Padova (vice Renato Cioffi), e due campionati di C2 vinti con Juve Stabia e Venezia. Non è dato sapere, insomma, quanto Cheú possa rimanere sulla panchina amarantoceleste. Sullo sfondo, quindi, resta Di Costanzo, principale candidato per la sua successione. E non sarebbero nemmeno da escludersi clamorosi ribaltoni nei prossimi giorni. Nel frattempo, il club ha comunicato la rescissione consensuale del contratto col centrocampista belga, classe '98, Marlon Lukinga Bina Lemba.