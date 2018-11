Rieti, Gondo: "L'Italia mi ha salvato. Con la Viterbese gol liberazione"

© foto di Federico Gaetano

Intervista sulle pagine di GianlucaDiMarzio.com per Cedric Gondo, attaccante ivoriano scuola Fiorentina oggi al Rieti: "Il gol contro la Viterbese? È stata una liberazione rispetto alla passata stagione nella quale non ho segnato. È stato un anno difficile, ma sono contento di averlo messo alle spalle. Sono felice poi perché con il Rieti venivamo da una situazione complicata, avevamo subito tre sconfitte consecutive ed era essenziale vincere. L'arrivo in Italia? on avrei mai pensato di finire alla Fiorentina e poi che questo sarebbe diventato il mio lavoro, quello per cui vivo. Il calcio era solo un passatempo, uno sfogo per non pensare alla situazione in cui vivevamo. Mia madre non voleva facessi il calciatore perché già mio fratello Rodrigo lo era. Ho provato con il basket, ma volevo solo dare calci al pallone. Ho iniziato nell'Aurora Treviso, poi feci un provino per la Fiorentina e mi presero. L’Italia è stata fondamentale perché qui ho imparato la tecnica. Questa formazione ti aiuta a crescere e ad essere migliore rispetto ad altri”.