Rieti, Mpasinkatu: "La nostra è una squadra giovane, serve pazienza"

© foto di Federico De Luca

Dopo la sconfitta di Catanzaro, il direttore sportivo del Rieti Malu Mpasinkatu ha dichiarato: "Torno a Catanzaro dopo otto anni. Seppur breve, la mia esperienza in giallorosso mi è rimasta nel cuore. La nostra è una squadra giovane, ci vuole pazienza. Sappiamo che affrontiamo alti e bassi. Ho fatto i complimenti al mister e ai ragazzi, perché nella ripresa abbiamo messo in difficoltà il Catanzaro. In questa categoria ci vuole un pizzico di malizia e i giallorossi sono stati cinici. Il mio personale in bocca al lupo al Catanzaro per il prosieguo del campionato. Il direttore Logiudice mi ha chiesto qualche informazione e quindi qualche giovane interessante direi che l'abbiamo. Un grazie anche ai quattro tifosi che sono venuti da Rieti. Mister Chéu in discussione? Assolutamente no. Il nostro progetto va avanti. Sabato proveremo a fare tre punti contro la Juve Stabia".