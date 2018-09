Rieti, si valuta il profilo di Mouha per l'attacco

Fonte: TuttoC.com

Una possibile scommessa in avanti per il Rieti. Il club amarantoceleste, così come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, starebbe valutando il profilo di Alex Mouha. L'attaccante durante la scorsa stagione è stato in forza all'Orvietana, compagine dell'Eccellenza umbra.