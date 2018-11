Rieti sul mercato: due ex e Ledesma nel mirino

© foto di Federico Gaetano

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Rieti patron Poulinakis metterà a disposizione degli uomini mercato, il DG Mancini e il DS Mpasinkatu, i mezzi per rinforzare la squadra al fine di ottenere l'obiettivo primario della salvezza. Rinforzi possibili in tutti i reparti. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il club starebbe lavorando per portare nel Lazio Cristian Ledesma, ma anche Fabrizio Tirelli, mentre per la difesa il nome in auge è quello di Tiziano Tiraferri. Sull'attacco, è monitorato Francesco Marcheggiani, ex come Tirelli.