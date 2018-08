Rieti-Teramo, la gara di Coppa Italia sarà forse a porte chiuse

© foto di Bartoli Davide

Problematiche logistiche per il Teramo, prossimo alla trasferta di Rieti nella gara di Coppa Italia Serie C contro la formazione laziale, che si giocherà domenica alle 17:30 allo stadio "Centro d'Italia".

Come riferisce il sito ufficiale del club abruzzese, in virtù di quanto stabilito nella riunione svoltasi in prefettura ieri sera, la vendita dei biglietti per assistere all’incontro, per tutti i settori, è stata bloccata dalla questura reatina.

Nell giornata di domani è prevista un'ulteriore riunione del GOS, ma non è da escludere che il match venga disputato a porte chiuse.