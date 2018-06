Rimini, piace Balla del Pavia. C'è anche il Como

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Rimini, per il ritorno in Serie C, si sta già guardando in torno in chiave mercato. I romagnoli, secondo quanto appreso da TuttoC.com, avrebbero messo nel mirino Besmir Balla, centrocampista classe '94, protagonista col Pavia nell'ultima stagione di D, con otto reti in 34 presenze. Sul giocatore però ci sono anche gli occhi del Como.