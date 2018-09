Rimini, Righetti esulta dopo la Triestina: "Battuta una squadra forte"

© foto di Angelo Palmas

Gian Luca Righetti, allenatore del Rimini, si gode la vittoria in casa dei suoi contro un avversario prestigioso quale la Triestina. Queste le dichiarazioni post-gara del tecnico raccolte da TuttoC.com: "Un bellissimo primo tempo, a tratti bene anche nel secondo. Ma giocavamo contro una squadra buona eh, che fino all’ultimo lotterà per le prime posizioni… Il loro portiere ci ha regalato il secondo gol ma anche noi ci abbiamo messo del nostro per farli rientrare in partita. Potevamo controllarla meglio, ma tutto sommato abbiamo fatto una buona partita e il risultato penso sia meritato".