© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Un punto a testa per Pro Patria e Gozzano nel match valevole per il Girone A di Serie C. Al vantaggio dei padroni di casa di Mastroianni ha risposto Gigli e così le due squadre si sono divise la posta. Resta invariato il distacco a centro classifica tra le due, separate da appena un punto.