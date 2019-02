RMC SPORT - Cuneo, Santacroce: "Oggi è andato in scena uno scempio"

Fabiano Santacroce, difensore e capitano del Cuneo, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport dopo l'incredibile partita andata in scena oggi in Serie C tra Cuneo e Pro Piacenza, terminata 20-0 con gli ospiti che avevano solamente sette elementi, poi otto, di cui nessun giocatore registrato per la prima squadra, a causa dei problemi economici che affliggono la società emiliana: "Oggi è stata giocata uno scempio di partita. C'erano in campo ragazzini, gente dello staff... Forse il fisioterapista. Il risultato è questo. Da capitano prima della partita ho parlato coi ragazzi, e ho detto loro di non irridere l'avversario. Però ci hanno fatti giocare una partita in queste condizioni e noi l'abbiamo giocata, facendo semplicemente quello che dovevamo. Magari così emergeranno le tante problematiche che ci sono: il campionato è iniziato male e sta proseguendo ancora peggio. Ad essere sincero dopo mezz'ora non mi sentivo più di partecipare, è stato uno scempio. Il problema però è anche della società che pur di evitare di una squalifica, giusta visto che non ha mai pagato gli stipendi, manda sette ragazzini. I ragazzi per fortuna sono comunque rimasti felici della cosa, perché hanno una presenza in Serie C, nonostante abbiano perso 20-0. Noi stessi abbiamo cominciato l'anno con sette punti in meno, e una squadra che poteva fare i playoff si trova penalizzata a causa della società. Noi giocatori ce li sudiamo questi punti".