RMC SPORT - Giannichedda: "La Viterbese? Giusto il ritorno di Sottili"

Ospite dei microfoni di RMC Sport Giuliano Giannichedda, ex tecnico della Viterbese, ha spiegato il perché del divorzio con il club laziale dopo soli nove giorni: "E' stata una separazione di comune accordo. Dovendo giocare ogni tre giorni non avevo la possibilità di incidere sulla squadra in allenamento e così ci siamo confrontati con il presidente e abbiamo deciso che la scelta giusta fosse quella di riaffidare la squadra al precedente allenatore che conosceva il gruppo e lo aveva guidato con profitto nei mesi precedenti".