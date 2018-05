RMC SPORT - Pavanel: "Triestina? Stiamo parlando ma nessun accordo"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Pavanel, ex tecnico dell'Arezzo, ha parlato ai microfoni di RMC SPORT a margine del Premio Timone d'Oro a: "È stata un'annata tribolatissima, conquistare la salvezza nonostante 15 punti di penalizzazione è una grande impresa. Reagire alle difficoltà è stato straordinario. Lascio un gruppo di uomini veri e di giocatori che hanno dato l'anima per questa squadra. Ci sono buone basi da cui ripartire. La forza è stata il gruppo: abbiamo perso tanti giocatori per infortunio e per il mercato ma abbiamo sempre reagito. La società ha entusiasmo e idee chiare, l'Arezzo in buone mani. Io lascio soprattutto per motivi morali: ho chiesto tanto ai giocatori e relazionarmi ancora con loro dopo tutto lo sforzo profuso sarebbe stato complicato. Poi ho ricevuto un tributo meraviglioso dal pubblico, che non vorrei intaccare. Infine ci sono discorsi personali. Triestina? A Trieste ci abito, annullerei i problemi personali. Stiamo parlando, ma per ora ho lasciato il certo per l'incerto. Qui mi offrivano un contratto lungo, più di due anni, ho fatto una scelta di cuore e razionale. Percentuali? Dovete chiedere al dg Mauro Milanese. A Trieste ho giocato e sono stato capitano, mi sono sposato lì. È un grande club, come l'Arezzo e l'Hellas, dove c'è grande attaccamento e amore per la squadra. Questo è importante per me, io vivo di emozioni".