Robur, Guberti: "Delusi dal pareggio contro l'Arezzo"

Stefano Guberti, capitano della Robur Siena (in attesa del rientro di D’Ambrosio) ha parlato a SporAre su Antenna Radio Esse, partendo dal derby con l'Arezzo: “Sarebbe stato importante a livello morale trovare i tre punti per lavorare con tranquillità dopo quello che c’è stato in estate. È rimasto un bel po’ di rammarico, con la superiorità numerica potevamo vincere. È un’occasione che abbiamo buttato. Dobbiamo crescere tanto, stiamo lavorando per migliorare l’intesa tra di noi”. Poi uno sguardo al prossimo impegno con l'Alessandria: “Il Pontedera è rimasto abbastanza chiuso, l’Arezzo ha fatto una via di mezzo fino all’espulsione, in trasferta troveremo qualche spazio in più e potremo far male agli avversari. Comunque adesso abbiamo alternative diverse per risolvere partite come queste che abbiamo giocato. E infatti Cianci si è procurato il rigore”.