Robur Siena, Gerli: "Qui per migliorare. Arzachena da non sottovalutare"

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista della Robur Siena Fabio Gerli ha parlato in conferenza stampa delle prime impressioni sul nuovo club e sull'ambiente: “Mi sto trovando molto bene, ho trovato una squadra che ha voglia di fare bene e ottenere buoni risultati in questa stagione. Sono molto contento di far parte di questa squadra e di essere in una piazza importante come Siena, che spero possa tornare sui palcoscenici che merita. Nelle ultime due stagioni ho giocato i primi sei mesi nella Virtus Entella, in prima squadra, facendo una decina di presenze. Poi nelle seconde parti della stagione ho giocato a Bassano e Santarcangelo, cercando di accumulare più esperienza possibile. - continua Gerli come si legge sul sito del club - Arzachena? È una partita da non sottovalutare perché apparentemente ci troviamo di fronte un avversario meno blasonato rispetto a Lucchese e Pisa, pero’ troveremo più insidie perché ci faranno giocare di meno e cercheranno di darci battaglia, sarà una partita complicata. Il mio obiettivo personale è cercare di fare più esperienza possibile, mettendomi a disposizione dei compagni, cercando di migliorare per il futuro”.