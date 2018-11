Robur Siena, il campionato parte adesso: primo sorriso del torneo

Fonte: Claudia Marrone per TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

Un avvio deludente quello della Robur Siena, che pareva affetta da una cosiddetta pareggite: esordendo in campionato alla 4^ giornata, dopo lo stop voluto dalla Lega per la querelle ripescaggi che teneva aperte le porte della B ai bianconeri, la squadra di Mignani aveva ottenuto 5 pareggi, salvo poi doversi di nuovo fermare per la sentenza del TAR che portava in auge i sogni di gloria spendi poi pochi giorni dopo. Ecco che quindi domenica si è tornati in campo, ma il benservito è arrivato: il Gozzano ha battuto la blasonata compagine toscana. Che ha avuto pochi giorni per leccarsi le ferite, ieri si giocava il recupero della 2^ giornata: quasi il miracolo, arriva la prima e sofferta vittoria, il Pisa è battuto per 1-0 grazie alla rete di Gliozzi.

Il nuovo corso, nella Città del Palio, può adesso partire.