Robur Siena, non solo mercato in entrata: si pensa anche alle uscite

Non solo il mercato in entrata, per la Robur Siena è attivissimo anche il mercato in uscita.

Sono ormai definiti i saluti dei difensori Matteo Vito Lomolino e Matteo Brumat, diretti rispettivamente al Trapani e all'Albissola, mentre ancora da stabilire è il futuro di Matteo Solini: sul calciatore è forte l'interesse di Pisa e Reggina, non resta che chiarire chi potrebbe proporre la miglior offerta, che accontenti le varie parti.

C'è poi anche la questione legata al centrocampista Filippo Damian, anche lui tra gli elementi in partenza: sul giocatore, già conteso da diverse squadre, è forte l'interesse dell'Alessandria, che avrebbe individuato in lui un profilo adatto alla proprio giovane rosa.