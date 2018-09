Robur Siena, nuovi contatti per il centrale Ceccarelli

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Robur Siena non si ferma e dopo l'attaccante Alessandro Cesarini si prepara a piazzare un altro colpo, questa volta in difesa, pescando nel mercato degli svincolati. L'obiettivo è l'esperto centrale Luca Ceccarelli, reduce da un triennio nelle fila della Virtus Entella e già accostato al club toscano negli scorsi mesi. Secondo quanto riportato da TuttoC.com i contatti fra le parti si sarebbero riallacciati in queste ore con il classe '83 che potrebbe alla fine vestire la maglia bianconera della Robur.