Romizi-LR Vicenza Virtus: udienza al TFN rinviata. Possibile una transizione

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Come riferisce Trivenetogoal.it, era prevista nella giornata di ieri l'udienza per la discussione del ricorso al Tribunale Federale Nazionale dell'ex Vicenza Marco Romizi contro Renzo Rosso e l’operazione L.R. Vicenza Virtus. La stessa è stata però rinviata alla prossima settimana, ma secondo le prime informazioni raccolte, si starebbe trattando per un possibile accordo transattivo. A ora le parti si sono riservate una decisione o comunque un nuovo contatto nei prossimi giorni.