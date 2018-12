Rossi: "Vicenza? Anno di assestamento. Serve tempo per costruire"

Il neo dirigente del LR Vicenza Virtus Paolo Rossi ha parlato dopo la sconfitta contro il Gubbio ai microfoni di Tva Vicenza: “Le squadre si costruiscono piano piano, è difficile rifare tutto immediatamente dopo le vicende che ha passato il Vicenza fra l’anno scorso e questo. La squadra e la società sono state completamente rinnovate e credo che sia un anno di assestamento. - continua Rossi – Non credo ci siano ambizioni immediate, anche se il blasone della società e città vorrebbero subito tornare in Serie B”