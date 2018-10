Rossitto: "Carrarese, ottimo Baldini. Monza tornerà nel calcio che conta"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Fabio Rossitto, ex tecnico di Triestina e Pordenone, a ZonaCalcio.net ha analizzato un paio di situazioni interessanti in Lega Pro: "Nel Girone A apprezzo molto la Carrarese che può fare affidamento su un ottimo tecnico come Baldini: offre un bel gioco offensivo, potendo contare su tanti calciatori di grande qualità, in primis Maccarone e Tavano. Nel Girone B l'arrivo di Berlusconi ha portato grande entusiasmo a Monza: i brianzoli in breve tempo potranno ritornare nel calcio che conta. Il colpo Iocolano è la dimostrazione dell'ambizione di questa società".