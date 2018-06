Rosso: "La squadra si chiamerà Vicenza. Ok Seeber e Colella"

© foto di Uff. Stampa Bassano Virtus

Importante conferenza stampa quella tenuta dal presidente del Bassano, Stefano Rosso sul futuro del club giallorosso e del Vicenza. Queste le sue parole così come raccolto da trivenetogoal: “Ci siamo sentiti nei confronti della provincia di Vicenza, di fare un passo importante per sostenere lo sport di questa provincia e ci siamo trovati dove siamo oggi. C’è moltissimo da fare, un progetto molto ambizioso, che ritenevamo un’occasione e a questo punto riteniamo il momento giusto per iniziare a lavorare mettendo a disposizione le nostre competenze. Cercheremo di portare il Vicenza ad un livello che riteniamo consono al suo blasone. Noi vogliamo continuare ad investire sul settore giovanile del Bassano e non vogliamo che il Mercante decada, però l’intenzione è di accelerare e non di abbandonare; è chiaro che i tifosi abbiano delle richieste legittime. Ci sarà un cambio di denominazione sociale portando il titolo sportivo e la matricola del Bassano a Vicenza, il loro titolo andrà a morire. Vorrei quindi chiudere le polemiche su chi potrebbe prendere quel titolo. La nostra intenzione è fare la prima squadra con i colori del Vicenza e la denominazione del Vicenza. La maglia sarà per forza biancorossa, i tempi sono però lunghi. La nostra intenzione sarebbe di tenere due squadre giovanile, una del Bassano e una del Vicenza. La traccia dello staff tecnico sarà questa, sfruttando la struttura già avviata, irrobustendo l’organico in maniera intelligente e sostenibile. La base è composta da Seeber e Colella. Ci sono dei contatti con la famiglia Marzotto per cercare di capire se c’è la disponibilità e volontà di utilizzare il marchio Lanerossi ma non sappiamo ancora se e come poterlo avere".