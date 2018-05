Fonte: TuttoC.com

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Sedici reti stagionali da trequartista o esterno offensivo, e un futuro che potrebbe essere nuovamente in Serie C. Parliamo del fantasista, quest'anno in forza alla Nocerina, Nicola Russo. Il classe '91 nativo di Taranto, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, sarebbe un'idea per la Pistoiese in vista della prossima stagione. Ottime referenze per lui, tanto che anche altri club di terza serie avrebbero iniziato a sondare il terreno per portarlo alla loro corte. L'ex Gubbio, L'Aquila e Robur Siena è pronto al nuovo salto di categoria.