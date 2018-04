Salviato: "Non cambierei Padova con nessun'altra piazza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Padova, Simone Salviato, ha parlato della volata finale, con il solo obiettivo di ritornare in Serie B. "Sono tanti anni che spero che il Padova raggiunga la categoria che gli spetta. Le basi per continuare a crescere ci sono, sia dal punto di vista della squadra che da quello societario. Faremo di tutto per poter festeggiare al più presto, ma assicuro che vincere è difficile in ogni categoria e non c’è nulla di scontato. Padova potrebbe fare ancora di più, in termini di presenze, e credo che nelle ultime partite le tribune saranno ancora più piene. È una grande piazza, che non cambierei con nessun’altra".