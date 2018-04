Samb, Bellomo: "A Pordenone difficilissima: dovremo non perdere"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Nicola Bellomo, trequartista della Sambenedettese, si è presentato in sala stampa per presentare il big match del weekend contro il Pordenone: "Siam contenti di aver vinto contro il Teramo, anche perché era un derby. La Reggiana aveva una partita difficile, sapevamo che vincendo avremmo potuto agguantare il secondo posto, e così è stato. Però non è ancora finita: abbiamo davanti tre gare difficili, dobbiamo pensare partita dopo partita. Adesso pensiamo al Pordenone, una squadra forte: vedendo i giocatori che ha non è un team come gli altri. Se sono arrivati in Coppa Italia ad affrontare l'Inter vuol dire che qualche qualità la hanno. Sarà una partita difficilissima ma noi andremo là per fare risultato. Le insidie saranno tante: se non puoi vincerla non bisogna perderla. Un punto può fare la differenza".