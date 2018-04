Samb, Bellomo conferma: "Accordo con la Salernitana per il futuro"

© foto di Federico Gaetano

Raggiunto da Vera TV, il centrocampista della Sambenedettese Nicola Bellomo conferma quanto era già nell'aria da tempo: "Conoscevo San Benedetto, anche come piazza. Sapevo bene a cosa stavo andando incontro, mi piaceva l’idea di questa sfida. Qui i tifosi si sentono tanto e sono ambiziosi, poi c’è una società solida. L’ambientamento è stato piuttosto facile perché c’è un gruppo fantastico ed è difficile trovare persone così nel calcio. È una squadra che si impegna e lavora sempre al mille percento. Io ho firmato fino al termine del campionato, ma ho un accordo con la Salernitana nel caso in cui si verificassero alcune condizioni. Ad ora non c’è nulla di concreto e se ci fosse la possibilità resterei volentieri a San Benedetto. A Cascia? In ritiro non dovevamo dirci niente. Probabilmente la società ha voluto darci l’occasione di conoscerci meglio visto che in quel momento c’erano quattro nuovi arrivi. Ci è servito molto per affiatarci anche se devo ammettere che io sono contrario al ritiro: se c’è il gruppo basta solo lavorare, anche sul posto