Samb, Biondi: "Club di C e D potrebbero sparire: in molti rimarrebbero senza squadra"

“Sono giorni duri per tutti, mi manca il campo”: attraverso i canali ufficiali della Sambenedettese, esordisce così il difensore rossoblù Giacomo Biondi.

Che ha poi proseguito: “Ci stiamo allenando da casa con i preparatori, ma non è la stessa cosa. Mi mancano le partite, gli allenamenti con i compagni, la vita dello spogliatoio. In questi giorni cerco di passare il tempo come meglio posso, gioco con mia figlia, trascorro molto tempo con lei e la mia compagna. Mi sto dedicando anche al giardinaggio”.

Ma è chiaro che predomina il tema calcio: "La voglia è tanta, ma la vedo dura che si possa ripartire per quest’anno. In C soprattutto. Credo sia impossibile per molte squadre poter far lavorare i giocatori a piccoli gruppi, mancano strutture, ci vorrebbero due tre campi e altrettanti spogliatoi per mantenere le distanze. Si potrebbe lavorare su più turni, ma poi la tattica? Sarebbe come lavorare da casa a quel punto, con la differenza che si potrà correre. Il timore che molte società non ripartano tra C e D è alto e tanti calciatori rischiano di rimanere senza squadra. A questi livelli si guadagnano stipendi normali e ci sono affitti, bollette e mutui da pagare. Io sto continuando a pagare l’affitto della casa di San Benedetto, al momento non so se devo liberarla o attendere, ma anche volendo andare a riprendere le mie cose almeno fino al 3 maggio non sarà possibile. E’ una situazione brutta per tutti, ovviamente, non solo per i calciatori, speriamo bene”.

Conclude con un bilancio della sua stagione con la Samb: “Ho fatto, dal mio punto di vista, un’ottima preparazione, poi però nella gara di Coppa Italia a Imola è arrivato l’infortunio che mi ha tenuto fuori per un mese e mezzo. Alla fine sono riuscito a giocarmi le mie chances anche se sono rammaricato per l’ultima parte di stagione fino allo stop. Anche per questo avrei una gran voglia di tornare a giocare e cancellare gli ultimi risultati negativi”.