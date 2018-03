Samb, Capuano euforico: “Nella ripresa sembravamo il Barça”

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo la vittoria contro il Vicenza il tecnico della Sambenedettese Eziolino Capuano ha parlato senza freni in conferenza stampa elogiando la ripresa dei suoi: “Non era facile giocare contro un Vicenza che aveva riposato più di noi e sembrare il Barcellona nella ripresa, sono contento per i gol e per come abbiamo messo in grande difficoltà i biancorossi. - continua Capuano come riporta Trivenetogoal.it - E poi possiamo dire che Capuano finora non ha mai sbagliato un cambio? Per fare certe scelte bisogna avere i coglioni e nel secondo tempo si è visto tutto un altro calcio rispetto al primo”.