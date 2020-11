Samb, Colantuono: "Dobbiamo cercare di evitare che il calcio si fermi di nuovo"

Il responsabile dell’area tecnica della Sambenedettese Stefano Colantuono ha parlato delle prospettive del campionato di Serie C e dell’ipotesi di un nuovo stop dovuto alla pandemia Covid-19: “Dobbiamo cercare di evitare che la macchina si fermi, altrimenti è un problema. Il calcio è un'industria troppo importante per il Paese e senza tifosi perde una componente essenziale. - continua poi Colantuono a Tuttocalciocatania.com - La Serie C è un inferno, un campionato difficile, con grande equilibrio e poco incassi cosa che costringe i presidenti a svenarsi. Paradossalmente è più facile salire dalla B alla A che non dalla C alla B. A San Benedetto del Tronto mi trovo molto bene, mi confronto con l'allenatore e se posso contribuire al salto di qualità, ben venga. Qui c'è una programmazione seria e la cosa mi ha allettato, il mio ruolo è molto vicino all'allenatore e sono sempre in contatto con i ragazzi".