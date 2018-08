Samb, Fedeli: "Aspettiamo qualcosa di interessante dalla B"

Ultimi giorni di mercato per la Serie C, con diverse squadre in cerca del colpo last minute. Tra queste la Sambenedettese, che sta monitorando soprattutto la Serie B alla ricerca di rinforzi, come conferma lapidariamente a tuttosamb.it, il patron rossoblù Franco Fedeli: “Aspettiamo gli ultimi colpi, ci aspettiamo qualcosa di interessante in qualche club di Serie B”.