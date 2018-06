Samb, Fedeli: "Non vogliamo sbagliare la scelta del tecnico"

Il presidente della Sambenedettese Franco Fedeli ai microfoni di Gazzettarossoblu ha parlato della scelta dell'allenatore per la prossima stagione spiegando che si stanno prendendo tempo per non sbagliare una scelta molto delicata: “Zeman? Ho visto che in questi giorni si sono fatti molti nomi. Stiamo prendendo del tempo per cercare di non sbagliare persona. Spero di chiudere questo discorso entro qualche giorno".