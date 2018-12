Il patron della Sambenedettese Franco Fedeli ha parlato ai microfoni di tuttosamb.it dei prossimi impegni che attendono i rossoblu: “Battendo il Rimini lo supereremmo in classifica e dobbiamo farlo perché abbiamo bisogno di risalire. Poi arriverà la Fermana, che secondo me non è molto più forte di noi e quindi possiamo fare risultato pieno anche contro di loro. Stessa cosa per la trasferta contro il Renate nella prima giornata di ritorno, tre vittorie sono possibili”.