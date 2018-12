Samb, Fedeli: "Troppe multe, corriamo rischio squalifica Riviera"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, con una nota pubblicata sul sito ufficiale rossoblu, torna a parlare della questione multe: “Sono molto amareggiato. Non tanto per la cifra (la Samb si è vista elevare una sanzione di 3mila euro per dei cori contro le forze dell’ordine partiti dalla curva Nord) ma perché ora è a serio rischio di squalifica il Riviera delle Palme e perdere l’apporto del nostro pubblico, soprattutto in questo momento cruciale per tutti noi, potrebbe avere ripercussioni estremamente negative sulla squadra.

Inoltre, dopo la mia lettera di qualche settimana fa, nella gara casalinga con la Triestina era andato tutto liscio e il presidente della Legapro Ghirelli si era detto disponibile a mettere la cifra della multa precedente in un progetto benefico per il quale a breve sarebbe venuto a San Benedetto e ora tutto è andato in standby.

Al di là di questo, mi auguro che i nostri tifosi comprendano il rischio che stiamo correndo e diano una grande dimostrazione di maturità nella gara di sabato 15 dicembre con il Rimini. Il 26 poi c’è il derby con la Fermana".