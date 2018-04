Samb, Panfili: "Le parole di Fedeli su Capuano? Sono uno stimolo"

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo le pesanti parole dell'ad della Sambenedettese Andrea Fedeli sulle difficoltà nel rapporto fra il presidente e il tecnico Ezio Capuano è intervenuto sul tema anche Francesco Panfili, direttore sportivo del club, dalle colonne del Corriere Adriatico: Abbiamo una proprietà ambiziosa ed esigente come la piazza. Le parole del presidente e del figlio Andrea devono servire da stimolo a fare sempre meglio. In tutte le componenti societarie siamo uniti per il bene della Samb che viene prima di tutto. C'è una proprietà che è sovrana e siamo tutti in discussione. Per quanto mi riguarda, sono consapevole dell'importanza del ruolo che rivesto ed anche delle responsabilità che ho. Però credo che, al di là di Bassano, stiamo ottenendo dei risultati soddisfacenti e dobbiamo pensare solo al campo".