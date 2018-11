Samb, Roselli: "Chi gioca? Vi racconto il mio concetto di 'titolare'"

Fonte: TuttoC.com

Nella conferenza pre partita del match che si giocherà domani con la Feralpisalò, il mister della Sambenedettese Giorgio Roselli, con dichiarazioni riportate sul sito ufficiale, ha risposto in modo secco a chi chiedeva ragguagli sulla formazione titolare dell'incontro: "Punta in più o in meno? Son sincero, anche qui bisogna esser chiari. Chi non gioca è perchè non dà affidabilità. Titolare non lo è chi gioca dall'inizio ma chi dà affidabilità. Dopo l'ultima partita, sotto la doccia, ho dato il cinque a Di Massimo. Gli ho detto "questo è ciò che voglio da te", lui per me adesso è titolare. Titolare non vuol dire che partirà dal primo minuto ma che si è dimostrato affidabile. Nel calcio non si può andare in campo senza saper cosa fare. Tutte le persone affidabili del gruppo sono titolari, ora anche Di Massimo. Gli altri saranno anche bravi ragazzi, ma se quando gli dici di andare a destra vanno a sinistra...nel calcio bisogna far risultati, quando non si fanno a pagare è l'allenatore, quindi bisogna esser chiari". Sul modulo il mister però dà qualche informazione in più: "Sarà 3-5-2 per via delle tante assenze"