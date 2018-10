Samb, Roselli: "Magi? Potrei chiamarlo per qualche informazione"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Giorgio Roselli, nuovo allenatore della Sambenedettese, in sede di presentazione, come riportato da tuttosamb.it, tra le altre cose ha dichiarato: "Magi? Lo stimo molto e lo considero uno dei migliori giovani allenatori in circolazione, se servirà chiamarlo per avere alcune informazioni sulla squadra lo farò sicuramente. Il presidente Fedeli? Il presidente è il presidente, non mi sentirete mai parlare di cose interne, il mio compito è quello di tenere sempre unito l’ambiente, perché altrimenti nel calcio non si va da nessuna parte".