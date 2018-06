Sambenedettese, Bellomo: "Ho firmato con la Salernitana"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Una stagione divisa tra Alessandria e Sambenedettese, e un futuro che sarà alla Salernitana. Parliamo del fantasista Nicola Bellomo, il quale è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com. Queste le sue parole.

Una stagione a metà tra Alessandria e Sambenedettese, come è andata?

"A gennaio volevo andar via da Alessandria anche perchè non mi ero trovato bene. Il presidente Masi è una grande persona, che forse si affida a gente sbagliata. A San Benedetto è andata bene, peccato solo per il mancato passaggio nei playoff contro il Cosenza. Alla fine è stata un'annata positiva per tutti quanti".

Cosenza che poi è arrivato in finale. Che match prevedi?

"Il Cosenza è la squadra che ha dato più fastidio a tutte in questi playoff; faccio i complimenti a loro per questo arrivo in finale. Si tratta di una società importante, che ha un pubblico caloroso. Secondo me il Cosenza salirà in Serie B. Sono più competitivi dei bianconeri".

Si parla di un possibile passaggio alla Casertana, dove potresti ritrovare mister Capuano.

"Sono tutte cose inventate. Mister Capuano lo ringrazio perchè è stato molto importante per me. Mi ha dato tanto. Io ho firmato con la Salernitana, partirò in ritiro con loro. La società granata non mi ha detto di andare in prestito altrove".