Sambenedettese, il ds Fusco: "Ho accettato subito. Mercato? E' presto"

Pietro Fusco, neo-direttore sportivo della Sambenedettese, si è presentato così ai microfoni ufficiali rossoblu: "Non mi aspettavo questa chiamata ma ho accettato subito. Per chi lavora nel calcio è impossibile dire di no a una piazza come San Benedetto. Ho seguito qualche partita di questa stagione, ma sabato sarò lì e da lunedì inizierò ad entrare in contatto diretto con giocatori e staff. Credo che bisogna scegliere bene i giovani da inserire in una realtà come San Benedetto, dove non si può sbagliare. Qui bisogna fare le cose fatte bene. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Mercato? È ancora presto, ora voglio fare una valutazione più precisa possibile dell'attuale rosa, poi, in accordo con la società, decideremo se e dove intervenire", ha detto.