Sambenedettese, Serafino blinda Montero: "Escludo un cambio di allenatore"

vedi letture

Il presidente della Sambenedettese Domenico Serafino intervistato da Gazzettarossoblu.it ha negato di star pensando all'esonero del tecnico Paolo Montero dopo l'ennesima sconfitta della squadra: “Non ci voleva e a inizio settimana parleremo e ci confronteremo per capire i motivi di questo ko e ricompattare la squadra, ma non credo che ci siano problemi a livello di guida tecnica. Escludo un cambio di allenatore. - continua Serafino parlando di Botta – Non mi piace giudicare le prestazioni dei singoli, lui ha gli occhi di tutti puntati addosso, ma se non gira la squadra ne risentono anche i singoli”.