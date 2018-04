Sambenedettese, stiramento per Marchi: out un mese

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Brutte notizie per la Sambenedettese. Il centrocampista Alessandro Marchi, così come riportato da Tuttosamb.it, dovrà stare fermo trenta giorni. Uno stop dovuto ad un fastidioso stiramento muscolare alla coscia destra. Il calciatore ex Livorno tornerà a disposizione di mister Capuano solo ai playoff.