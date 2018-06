Sambenedettese, su Marchi gli occhi della Ternana

Dopo un ottimo rendimento con la maglia della Sambenedettese, dove è arrivato lo scorso gennaio il centrocampista Alessandro Marchi potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo mercato. Il club marchigiano vorrebbe trattenerlo, ma negli ultimi giorni sul calciatore '89 si sarebbe inserita la Ternana pronta a portarlo in Umbria per rinforzare la rosa a disposizione di De Canio e provare l'immediata risalita in Serie B. Lo riporta Tuttosamb.it.