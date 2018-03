Sambenedettese, tifosi del Bayern presenti per il match col SudTirol

© foto di Imago/Image Sport

Impegno nella lontana Bolzano per la Sambenedettese, che sta proseguendo la preparazione in vista del match. Una partita particolare, che non vedrà soli gli uomini di Capuano: oltre ai tifosi provenienti dalle Marche, i rossoblù potranno contare anche sull'appoggio di una delegazione ultras del Bayern Monaco, che si recherà al "Druso". A riportare la curiosa notizia è tuttosamb.it.