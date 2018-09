Serie C, 1^ giornata: Albissola-Olbia 2-3

Finisce con la vittoria dell'Olbia sul campo dell'Albissola l'ultimo match della prima giornata di Serie C. Sardi avanti fino al 3-0 con le reti di Ceter Valencia e la doppietta di Ragatzu. Padroni di casa in rimonta nel finale con Cais e Martignago ma non basta. Albissola-Olbia termina 2-3