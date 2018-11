Serie C, 11^ giornata Girone C: il programma delle gare odierne

Fonte: TuttoC.com

Nuovamente in campo la Serie C, con la 12^ giornata che aprirà questo pomeriggio battenti: oggi in campo il Girone C, con tutte le 18 squadre impegnate. Come di consueto, turno di riposo obbligato per la diciannovesima formazione del raggruppamento.

Riportiamo di seguito il programma odierno, ricordandovi che sarà possibile seguire le singole partite attraverso i live match di TuttoC.com:

GIRONE C

Ore 14:30

Monopoli - Sicula Leonzio

Siracusa - Bisceglie

Trapani - Virtus Francavilla

Ore 16:30

Catanzaro - Rieti

Ore 18:30

Juve Stabia - Catania

Rende - Vibonese

Viterbese - Casertana

Ore 20:30

Paganese - Cavese

Potenza - Matera

RIPOSA: Reggina