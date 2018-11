Serie C, 13^ giornata, cambia l'orario di cinque gare

La Lega Pro, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato variazioni di orario di cinque gare in programma per la 13^ giornata del campionato (24-25 novembre 2018), quattro nel Girone A e una nel C. Di seguito i dettagli:

GARA ALBISSOLA – PRO PIACENZA DEL 25 NOVEMBRE 2018 (Gir. “A”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Albissola, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, Stadio “Aldo Gastaldi”, Chiavari, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 20.30.

GARA CARRARESE – PISA DEL 25 NOVEMBRE 2018 (Gir. “A”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Carrarese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri”, Carrara, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 20.30.

GARA PONTEDERA - ARZACHENA DEL 25 NOVEMBRE 2018 (Gir. “A”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Arzachena, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 16.30.

GARA ROBUR SIENA – VIRTUS ENTELLA DEL 25 NOVEMBRE 2018 (Gir. “A”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Virtus Entella, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, Stadio “Artemio Franchi”, Siena, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 20.30.

GARA RIETI – JUVE STABIA DEL 24 NOVEMBRE 2018 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Rieti, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 24 NOVEMBRE 2018, Stadio “Centro d’Italia-Manlio Scopigno”, Rieti, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 20.30.